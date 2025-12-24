BIST 11.342
Ümit Özdağ hakkında beraat kararı çıktı!

Ümit Özdağ hakkında beraat kararı çıktı!

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanan Ümit Özdağ’ın beraatına karar verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın beraatına karar verdi.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'ndan bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" ifadesini kullanmıştı. 

Ayrıntılar geliyor...

