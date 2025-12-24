Timur Savcı gözaltına alındı! Eşref Rüya ve Teşkilat dizisinin yapımcısı

İSTANBUL merkezli ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir son dakika gözaltısı daha oldu. Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Teşkilat ve Eşref Rüya gibi reyting rekortmeni dizilerin yapımcısı TİMS&B’nin sahibi Timur Savcı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan ve Çeşme Momo Beach'in sahibi Hamdi Burak Beşer de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonun bugün peş peşe tanınan isimler gözaltına alındı. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise TİMS&B’nin sahibi Timur Savcı oldu. Timur Savcı, ekranlarda reyting rekortmeni dizilerin yapımcısı olarak biliniyor. Timur Savcı, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra ifade için adliyeye getirilecek.

EŞREF RÜYA, MUHTEŞEM YÜZYIL YAPIMCISI

Timur Savcı'nın sahibi olduğu TİMS&B, birçok ünlü dizinin de yapımcısı. Son dönemde büyük yankı uyandıran Eşref Rüya, Teşkilat, Şahmaran ve Bir Zamanlar Çukurova öne çıkan seriler arasında. Şirketin Suskunlar, Çalıkuşu ile Muhteşem Yüzyıl dizisinin de son sezon yapımcısıydı.