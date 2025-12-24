BIST 11.349
Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde şiddet iddiası! Gebze'den Silivri Cezaevi'ne nakledildi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

 Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü. Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

NTV'de yer alan habere göre Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

 Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık'taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı almıştı.Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık." ifadelerini kullanmıştı.

