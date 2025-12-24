Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki bir yaya hayatını kaybetti.

Abone ol

Oxu.Az'ın İHA'dan aktardığı habere göre, olay, Ekmel Mahallesi Fen Lisesi Kavşağı"nda saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Doğan, Yusuf G. idaresindeki 07 VIN 34 plakalı Hyundai kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Doğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Yusuf G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.