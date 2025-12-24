BIST 11.374
DOLAR 42,85
EURO 50,66
ALTIN 6.186,97
HABER /  GÜNCEL

Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki bir yaya hayatını kaybetti.

Abone ol

Oxu.Az'ın İHA'dan aktardığı habere göre, olay, Ekmel Mahallesi Fen Lisesi Kavşağı"nda saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Doğan, Yusuf G. idaresindeki 07 VIN 34 plakalı Hyundai kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Doğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Yusuf G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sütaş'ın mutlu inekleri yolda karşınıza çıkabilir
Sütaş'ın mutlu inekleri yolda karşınıza çıkabilir
Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde şiddet iddiası! Gebze'den Silivri Cezaevi'ne nakledildi
Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde şiddet iddiası! Gebze'den Silivri Cezaevi'ne nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması
Müsavat Dervişoğlu: PKK'yı da Türk ordusuna mı entegre edeceksiniz?
Müsavat Dervişoğlu: PKK'yı da Türk ordusuna mı entegre edeceksiniz?
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ümit Özar, Sergen Yalçın'la resmen dalga geçti
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ümit Özar, Sergen Yalçın'la resmen dalga geçti
Ümit Özdağ'ın Erdoğan'a hakaret davasında hakkında karar
Ümit Özdağ'ın Erdoğan'a hakaret davasında hakkında karar
OtoPriz'den yılbaşı tatiline özel şarj indirimi
OtoPriz'den yılbaşı tatiline özel şarj indirimi
Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu
Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu
MHP lideri Bahçeli: Uçak kazası düşündürücü ve üzücü
MHP lideri Bahçeli: Uçak kazası düşündürücü ve üzücü
Fuzul ile Togg anlaştı cazip fırsatlar ortaya çıktı
Fuzul ile Togg anlaştı cazip fırsatlar ortaya çıktı
Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma
Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma
ŞOK Marketler pestisit kontrolü için laboratuvar kurdu
ŞOK Marketler pestisit kontrolü için laboratuvar kurdu