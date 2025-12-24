Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin ilerlemesini desteklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum günü ile yeni yılını tebrik etti.