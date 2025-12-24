Ezgi Fındık için yakalama çıktı! Dansöz ve model dahil işte yeni gözaltı listesi

Bugün yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Instagramda 1 milyon takipçisi olan ünlü fenomen Ezgi Fındık da bu isimler arasında. Yeni operasyon İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir kişinin cezaevinde olduğu, bir diğer kişinin ise arandığı bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanıma yönelik aparatlar bulundu. Operasyonun kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının nedeni ise gözaltına alınan tanınmış isimler oldu.