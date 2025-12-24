Ezgi Fındık için yakalama çıktı! Dansöz ve model dahil işte yeni gözaltı listesi
Bu sabah düzenlenen ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu. Aralarında Fenomen Ezgi Fındık da bulunuyor. Listede iş insanlarından dansöze kadar bir çok isim var. Ezgi Fındık hakkındaki yakalama kararında ise uyuşturucunun yanı sıra fuhuş iddiası da bulunuyor. İşte yeni gözaltı dalgasındaki isimler:
Bugün yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Instagramda 1 milyon takipçisi olan ünlü fenomen Ezgi Fındık da bu isimler arasında. Yeni operasyon İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir kişinin cezaevinde olduğu, bir diğer kişinin ise arandığı bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanıma yönelik aparatlar bulundu. Operasyonun kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının nedeni ise gözaltına alınan tanınmış isimler oldu.
YENİ GÖZALTILARDA İSİM LİSTESİ
Gözaltına alınanlar arasında model Melissa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur ve Hamdi Burak Beşer gibi isimler yer aldı. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Listede yer alan isimler şunlar: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan
Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun
Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek
Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek, Yılmaz Burak Bozkurt
YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR ŞÖYLE:
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti
- Uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak özel yer ve malzeme sağlamak
- Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak
- Fuhşa teşvik ve aracılık etmek
SOSYAL MEDYA FENOMENİ EZGİ FINDIK LİSTEDE
Yeni operasyon listesinde yer alan Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı var. Ezgi Fındık için uyuşturucunun yanında fuhuş suçlaması da bulunuyor. Peki Ezgi Fındık kimdir? İşte ayrıntılar...