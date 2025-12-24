BIST 11.351
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, uyuşturucu soruşturmasının şüphelilerinden Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğundan çekil çağrısı yapmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde Ali Koç öncesi başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'dan, kendisi ve Sadettin Saran ile ilgili çıkan haber üzerine son dakika açıklaması geldi. Yıldırım, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

"Bir çağrı yapacaksam açık açık kamuoyuna yaparım" diyen Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, 'Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…' şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.

