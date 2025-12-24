Kasım Garipoğlu'nun yalısı görüntülendi! Uyuşturucu partilerinin şifresi: Divine Circus
ünlülere yönelik yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında firari olan ve tüm mal varlığına el konulan iş adamı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısı görüntülendi.
Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi Yalı Sokak'ta bulunan yalıda ünlü isimlerin de katılımıyla uyuşturucu partileri düzenlendiği, Kasım Garipoğlu'nun şoförünün itiraflarıyla deşifre olmuştu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan Çağrı Oğuz imzalı habere göre, görüntülenen yalının havuzunun zemininde kırmızı harflerle 'Divine Circus' yazısının bulunması dikkat çekti.
"Kutsal kaos", "İlahi Sirk" anlamını taşıyan terimin burada düzenlenen partilere verilen isim de olduğu belirlendi.
Özel tasarlanmış tekne
Yalının iskelesine demirlenmiş Divine Circus isimli ahşap tahta teknenin standart bir deniz aracı olmadığı, parti organizasyonları için özel olarak tasarlanmış bir yapı niteliğinde olduğu belirlendi.