Libya Genelkurmay başkanının uçağı neden düştü? Sırrı çözecek son dakika haberi

ANKARA'dan havalandıktan sonra düşen Libya Genelkurmay başkanının uçağıyla ilgili son dakika haberi geldi. Uçağın düşme sırrını çözecek olan kara kutu ve ses kayıtları bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika gelişmesini duyurdu. 3 gün yas ilan edilen Libya'dan da bir inceleme heyeti Ankara'ya geldi. Libya Genelkurmay Başkanı Ali Ahmed El-Haddad ile birlikte kara kuvvetleri komutanının içinde bulunduğu uçak kalkıştan 16 dakika sonra Haymana'da düşmüştü.

ANKARA'da dün akşam saatlerinde Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan özel bir jet, Esenboğa'dan havalandıktan kısa bir süre sonra radar sisteminden kayboldu. Düşen uçakta Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Muhammed el-Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Hadda ve beraberindeki heyet yaşamını yitirdi.

KARA KUTU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen Libya heyetini taşıyan uçakla ilgili son dakika haberini duyurdu. Uçağın düşme sırrını çözecek olan kara kutu ve ses kayıt sistemi bulundu. Bakan şu bilgileri paylaştı:

-"Saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır" -Enkaz alanı yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor

-Olay mahalline saat 22:00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar; adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

LİBYA'DAN HEYET GELDİ

-Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir.

HAVADA ELEKTRİK ARIZASI

Libya Genelkurmay başkanı ve kara kuvvetleri komutanını taşıyan uçakta kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir sorun meydana geldi. Pilotun, kule ile irtibata geçerek uçakta elektrik arızası yaşandığını bildirdiği öğrenildi. Arıza bildiriminin ardından rotasını geri çeviren uçağın, acil iniş talebinde bulunduğu ancak daha sonra radar bağlantısının koptuğu belirtildi.

LİBYA'DAN AÇIKLAMA: TEKNİK BİR ARIZA OLDU

Libya'dan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda'nın bulunduğu özel jetin düşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, "Tüm göstergeler, uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olduğuna işaret ediyor." dedi.

NELER OLDU UÇAK NASIL DÜŞTÜ?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad, 23 Aralık 2025’te Ankara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti ve Genelkurmay Başkanlığı’nda resmî törenle karşılandı. Ziyaretin ardından ülkesine dönmek üzere Esenboğa Havalimanı’ndan özel jetiyle havalandı. Falcon 50 tipi iş jeti saat 20.17’de kalktı; kısa süre sonra elektrik arızası bildirildi, hava trafik kontrolüne “acil durum” iletildi ve acil iniş talep edildi.

Uçak Esenboğa’ya yönlendirildi ancak saat 20.36’da radar teması kesildi, irtibat sağlanamadı. Uçağın, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün yaklaşık 2 kilometre güneyindeki boş araziye düştüğü belirlendi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle gece boyunca çalışmalar güçlükle sürdü; sabah ilk ışıklarla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri enkaza ulaştı. Enkazda Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 yolcu ile 3 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiği tespit edildi, kurtulan olmadı. Libya’da 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve savcılar görevlendirildi.