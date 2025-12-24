Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı! Bakın ünlü spiker ayda ne kadar kazanıyormuş
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin, ifadesi ortaya çıktı. Ela Rumeysa Cebeci, ifadesinde geçmiş zamanda uyuşturucu kullandığını iddia etti. Test sonuçlarını reddeden Ela Rumeysa Cebeci, Sadettin Saran ile geçmişte bir ilişkisi olduğunu kabul etti. 20 Aralık'ta savcılığa verdiği ek ifadede aylık gelirine dair de Ela Rumeysa Cebeci bakın ne dedi...
Uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin savcılığa verdiği ek ifade sonrası ortaya çıkan aylık gelir detayı, herkes tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Dosyaya yansıyan bu bilgi kamuoyunda geniş yankı bulurken, soruşturmanın seyri ve yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bakın Cebeci, ayda ne kadar kazanıyormuş...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı.
"HİÇBİR ZAMAN KİMSEYE UYUŞTURUCU MADDE SATMADIM"
İmam Hatip mezunu olan Ela Rumeysa Cebeci, 20 Aralık tarihinden alınan ek ifadesinde, uyuşturucu kullanımına ilişkin şunları söyledi:
-"Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum.
-Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim."