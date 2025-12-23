BIST 11.314
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Merkez Hakem Kurulu, derbinin VAR hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu resmen açıkladı. AVAR'da ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.

