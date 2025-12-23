Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni maaşı belli oldu! İmzalar atılıyor...
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile devam edip etmeyeceği merak konusu olan Galatasaray'da karar verildi. Arjantinli süperstar ile masaya oturacak olan sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme verecek. İşte Arjantinli yıldızın yeni maaşı...
Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kontratı sezon sonu bitecek olan ve şu ana kadar yeni mukavele için teklif almayan Arjantinli oyuncu ile yönetimin bir araya geleceği öğrenildi.
Sevgilisi China Suarez ile İstanbul'da villaya taşınıp yeni bir yaşama yelken açan Icardi, şehirden ayrılmak istemiyor. 32 yaşındaki forvet, bunu da yönetime iletti.
Son oynanan Kasımpaşa müsabakasında bütün tribünlerin yoğun sevgisiyle karşı karşıya kalan golcü futbolcu, özellikle açılan bir pankarttan dolayı da duygusal anlar yaşamıştı.