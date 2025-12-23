BIST 11.354
|
Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni maaşı belli oldu! İmzalar atılıyor...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile devam edip etmeyeceği merak konusu olan Galatasaray'da karar verildi. Arjantinli süperstar ile masaya oturacak olan sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme verecek. İşte Arjantinli yıldızın yeni maaşı...

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni maaşı belli oldu! İmzalar atılıyor... - Resim: 1

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni maaşı belli oldu! İmzalar atılıyor... - Resim: 2

Kontratı sezon sonu bitecek olan ve şu ana kadar yeni mukavele için teklif almayan Arjantinli oyuncu ile yönetimin bir araya geleceği öğrenildi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni maaşı belli oldu! İmzalar atılıyor... - Resim: 3

Sevgilisi China Suarez ile İstanbul'da villaya taşınıp yeni bir yaşama yelken açan Icardi, şehirden ayrılmak istemiyor. 32 yaşındaki forvet, bunu da yönetime iletti.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni maaşı belli oldu! İmzalar atılıyor... - Resim: 4

Son oynanan Kasımpaşa müsabakasında bütün tribünlerin yoğun sevgisiyle karşı karşıya kalan golcü futbolcu, özellikle açılan bir pankarttan dolayı da duygusal anlar yaşamıştı.

