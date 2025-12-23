Yılmaz Tunç İmralı heyetiyle görüştü! İşte ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Abone ol

DEM Parti İmralı Heyeti, Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşamasındaki siyasi parti turlarını tamamladı.

AK Parti MHP, DEM, CHP ve Yeni Yol Grubu ile bir araya gelen Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Bakan Tunç ile yapılan görüşmenin ardından İmralı Heyeti saat 12.30 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek.

DEM Parti Heyetinden Mithat Sancar görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kapsamlı bir görüşme yaptık, süreci değerlendirdik. Süreçle ilgili düzenlemeleri çeşitli ele alınması da bu görüşmede konuşuldu. Adalet Bakanlığı'nın da kapsamlı çalışmalar yaptığını gördük.

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı;

"Bir buçuk saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok konu konuşuldu.

Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir çalışma yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında hasta, yaşlı tutuklulular da gündeme geldi. Bizlere gelen çok talep var, özellikle COVID infaz düzenlemesinde, onları da belirttik. Sayın Tunç'un yapıcı tutumu için teşekkür ederiz."

ÖNCE BEŞTEPE SONRA İMRALI

İmralı Heyeti'nin TBMM ve Adalet Bakanlığı temaslarına müteakip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Buldan konuya ilişkin "Süreç sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşmeyi planlıyoruz.Daha sonra bir ada ziyaretimiz olacak. Ayda bir gidilen İmralı Adası ziyaretinde gelinen aşamayı kendisiyle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZLER KOMİSYON RAPORUNDA

Öte yandan TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı raporun eli kulağında. AK Parti, MHP, DEM, CHP ve Yeni Yol Grubu komisyona raporlarını sundu.