BIST 11.354
DOLAR 42,83
EURO 50,66
ALTIN 6.177,09
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünya'nın etrafında yeni kalkan oluştu! İnsanlık farkına varmadan yaptı

Dünya'nın etrafında yeni kalkan oluştu! İnsanlık farkına varmadan yaptı

Bilim insanları, insanların farkında olmadan Dünya’nın etrafında koruyucu bir radyasyon bariyeri oluşturduğunu açıkladı.Bu etkinin kaynağı ise uydular değil. Asıl etkiyi yaratan unsur, denizaltı haberleşmesi gibi alanlarda kullanılan çok düşük frekanslı (VLF) radyo dalgaları. Bilim insanlarına göre bu radyo sinyalleri, uzaydaki yüksek enerjili parçacıkların hareketini değiştirerek onları Dünya’dan daha uzağa itiyor.

Abone ol

İnsanlığın gezegen üzerinde büyük değişimler yaratabildiği artık tartışmasız bir gerçek. İklim krizinden çiçek hastalığının yok edilmesine, hatta bir asteroidin yörüngesinin değiştirilmesine kadar pek çok örnek bunun kanıtı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu: İnsanlar, farkında bile olmadan Dünya’nın etrafında koruyucu bir radyasyon bariyeri oluşturdu. Dünya’yı uzaydan gelen tehlikeli kozmik ışınlar ve Güneş rüzgarlarına karşı koruyan manyetik alan, yüklü parçacıkları kutuplara yönlendirerek aurora (Kuzey ve Güney Işıkları) oluşumuna neden oluyor. Aynı zamanda bu parçacıkların bir kısmı, gezegenin çevresinde “Van Allen radyasyon kuşakları” olarak bilinen devasa radyasyon bantları içinde hapsoluyor. 1950’lerde keşfedilen bu kuşaklar, Dünya’yı çevreleyen iki halka şeklinde tanımlanıyor: Yeryüzünden yaklaşık bin-6 bin kilometre yükseklikte daha kararlı bir iç kuşak ve 13 bin ile 60 bin kilometre arasında değişen daha geniş, daha değişken bir dış kuşak.

NASA'NIN BULDUĞU ŞAŞIRTICI SONUÇ 
NASA’nın 2019’da görevini tamamlayan Van Allen Probes uzay aracı, bu kuşakları detaylı biçimde inceledi ve beklenmedik bir sonuç ortaya koydu. Kuşakların yapısı, sanıldığı gibi sabit değil ve insan faaliyetlerinden etkileniyor.

VLF DALGALARI SAĞLADI
Bu etkinin kaynağı ise uydular değil. Asıl etkiyi yaratan unsur, denizaltı haberleşmesi gibi alanlarda kullanılan çok düşük frekanslı (VLF) radyo dalgaları. Bilim insanlarına göre bu radyo sinyalleri, uzaydaki yüksek enerjili parçacıkların hareketini değiştirerek onları Dünya’dan daha uzağa itiyor. 

GÖRÜNMEZ BALONCUKLAR VAR
MIT Haystack Gözlemevi’nden Phil Erickson’un da yer aldığı çalışmalara göre, VLF sinyalleri Dünya çevresinde adeta görünmez bir “baloncuk” oluşturuyor. Bu balonun sınırı, Van Allen kuşaklarının iç kenarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Dahası, iç radyasyon kuşağının 1960’lardaki ölçümlere kıyasla daha uzağa kaydığı tespit edildi. Bu da insan kaynaklı radyo dalgalarının kuşağı dışarı doğru itmiş olabileceğini gösteriyor.

KOZMİK RASYASYONU SAPTIRABİLİYOR
Ortaya çıkan bu yapı tam anlamıyla bir “kuvvet kalkanı” olmasa da, Dünya’ya yönelen bazı kozmik radyasyon türlerini saptırabilecek potansiyele sahip. Bilim insanları şimdi, VLF vericilerinin güneş fırtınaları sırasında gezegenin belirli bölgelerini koruyup koruyamayacağını test ediyor. Bilim dünyası için bu keşif, hem uzay güvenliği hem de gelecekteki gezegen koruma teknolojileri açısından son derece önemli görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon dedesini anlattı
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon dedesini anlattı
Türk devi giyim markası resmen satıldı! Bakın kim aldı?
Türk devi giyim markası resmen satıldı! Bakın kim aldı?
12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Yaptığı paylaşım dikkat çekti
12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Yaptığı paylaşım dikkat çekti
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
Mitsubishi Heavy klimada kış aylarına özel kampanya
Mitsubishi Heavy klimada kış aylarına özel kampanya
Yağışlar işe yaradı diye seviniyorduk! Prof. Kadıoğlu son durumu açıkladı
Yağışlar işe yaradı diye seviniyorduk! Prof. Kadıoğlu son durumu açıkladı
İzmir'de peruk takıp boşanma aşamasındaki eşini darbetti ChatGPT yuvamızı yıktı
İzmir'de peruk takıp boşanma aşamasındaki eşini darbetti ChatGPT yuvamızı yıktı
Çakarlı araç düzenlemesi AYM'den onay aldı! Karar Resmi Gazete'de...
Çakarlı araç düzenlemesi AYM'den onay aldı! Karar Resmi Gazete'de...
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: İki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: İki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı
400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı
Trafikte ezber bozan düzenleme: Sürücüleri isyan ettiren adaletsizlik 1 Ocak'ta ortadan kalkıyor
Trafikte ezber bozan düzenleme: Sürücüleri isyan ettiren adaletsizlik 1 Ocak'ta ortadan kalkıyor
Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor
Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor