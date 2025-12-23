Hazine Kulesi restore ediliyor! Belediye harekete geçti...

Fatih Belediyesi, Osmanlı döneminde devlet hazinesinin ve ganimetlerin muhafaza edildiği Yedikule Hisarı'ndaki Hazine Kulesi'nde restorasyon çalışması başlattı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verirken, Yedikule Hisarı'nın dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Turan, Osmanlı Devleti döneminde ganimetlerin saklandığı Hazine Kulesi için restorasyon sürecinin başladığını belirtti.

Restorasyonun bilimsel esaslara dayandığını ifade eden Turan, uzman bir Bilim Kurulu ile Hazine Kulesi'nde detaylı incelemelerde bulunduklarını açıkladı. Bu süreçte, yapının özgün kimliği ve tarihi dokusunun korunmasına öncelik verileceği belirtildi.

Başkan Turan, tarihi mirasın korunmasında bilimin ve ortak aklın önemine dikkat çekerek, "İstanbul’un değerlerini bilimi ve ortak aklı merkeze alarak korumaya devam edeceğiz. Hazine Kulesi gibi tarihî önemi yüksek yapıları, gelecek nesillere doğru ve güçlü bir miras olarak aktarmak en büyük sorumluluğumuz." dedi.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hazine Kulesi'nin, Yedikule Hisarı'nın koruma ve ziyaret süreçlerine katkı sağlaması planlanıyor.