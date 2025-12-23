BIST 11.320
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu

7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu

ESKİŞEHİR'den gelen son habere göre 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cesedi bulundu. Kayıp öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi Porsuk Çayı'ndan çıktı.

ESKİŞEHİR Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık tarihinde ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Tuncay Arslan'ın  yakınları durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

PORSUK ÇAYI ARANDI
Polisin yaptığı araştırmada Tuncay Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edildi. Bu sokağın hemen yanında Porsuk Çayı bulunduğu için Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın çaya düşmüş olabileceği ihtimali gündeme geldi. Bunun üzerine ekipler, bot ve kanolarla su yüzeyinde arama yaparken, sondayla da su altını kontrol etti.

7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu - Resim: 0

BUGÜN CESEDİ BULUNDU
7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’dan bugün kötü haber geldi. 51 yaşındaki Tuncay öğretmenin cesedi Porsuk Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu.

EŞİ FENALIK GEÇİRDİ

7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu - Resim: 1

Tuncay öğretmenin eşi cesedin bulunduğu haberini alınca olay yerine geldi. Eşi, Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan ve yakınları acı haber sonrası yıkıldı. 

7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu - Resim: 2

Kıyıya çıkarılan Tuncay Arslan’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tuncay Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

