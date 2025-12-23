CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında "haksız mal varlığı edinme" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Dilekçede, Gürlek'in Ankara'da bir bankada kiralık kasası olduğu, İstanbul'da 30 milyon TL'lik daireyi 9 milyon 837 bin TL'ye aldığı, başka bir daire için 95 milyon TL'lik satış sözleşmesi imzaladığı iddiası yer aldı.

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan imzalı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 17 Aralık 2025'te verildi. Dilekçede, "Gürlek'in malvarlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı ve gelirlerin suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe" olduğu öne sürüldü.

Dilekçede, bu konuda Akın Gürlek hakkında dört ayrı suçlamada bulunuldu.

Gürlek'in Ankara'da bulunan bir bankada kiralık kasasının bulunduğu iddia edilerek, "birçok kez şubede elden para yatırma işlemi yaptığı ve söz konusu elden yatırılan paraların şüphelinin şahsi gelirleriyle ilgisi bulunmadığı yönünde iddia bulunmaktadır. Kasa içerisinde bulunan para, kıymetli eşya vb. tüm varlıkların 3628 sayılı Kanun kapsamında bildirilmiş olması gerekir. Ancak bunların hiçbiri, kasanın varlığı dahil bildirilmemiştir" ifadeleri yer aldı. Dilekçede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve söz konusu bankaya yazı yazılması halinde bu hususların doğru olduğu görüleceği kaydedildi.

Eti Maden'deki yönetim kurulu üyeliği

Dilekçede, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıkladığı Gürlek'in Eti Maden İşletmesi'nin Lüksemburg'daki ETIMINE SA şirketi yönetim kurulu üyesi olmasına da yer verildi.

Gürlek'in Eti Maden'in şirketinde yönetim kurulu üyesiyken 2 Ekim 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapıldığı anımsatılan dilekçede, Gürlek'in bu görevi 6 Ağustos 2025'e kadar sürdürdüğü ve gelir elde ettiği anlatıldı. Dilekçede, bu konunun Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Gürlek'in hesaplarının bulunduğu bankalara yazı yazılarak tespit edilebileceği vurgulandı.

Anayasa ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun, hâkim ve savcıların kazanç getirici başka bir iş yapmasını açıkça yasakladığına işaret edilerek dilekçede, "Dolayısıyla şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken bir şirketin yönetim kurulu üyeliğini yaparak burada maaş veya huzur hakkı adı altında gelir elde etmesi de kanuna aykırı bir gelir anlamına gelecek, haksız kazanç elde etme suçunu oluşturacaktır" denildi.

30 milyonluk konutu 10 milyona aldı iddiası

CHP'nin Gürlek ile ilgili üçüncü iddiası, İstanbul'da bulunan bir konut alışverişi oldu.

Gürlek'in İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir site içerisindeki taşınmazı, 29 Mart 2024 tarihinde Kadıköy 34. Noterliğinin onayladığı satış vaadi sözleşmesiyle MESA, ARTAŞ, KANTUR-AKDAŞ adi ortaklığından satın aldığı bilgisine yer verildi. Sözleşmede gösterilen satış bedelinin 9 milyon 837 bin TL olduğu belirtilen dilekçede, bunun 838 bin TL'sinin peşin; kalan kısmının 5 taksitle senet karşılığı banka hesabından ödeneceği belirtildi. Dilekçede, şöyle denildi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in açıklamaları üzerine şüpheli, söz konusu taşınmazı 40 milyon TL bedel ile satmıştır. Şüphelinin ilgili taşınmazı 9 milyon 837 bin TL'ye aldığı tarihlerde söz konusu taşınmazın benzerlerinin rayiç bedelinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu görülmüştür. Satış bedelindeki bu olağan dışı düşüklük, satışın kanuni objektifliği taşımadığı ve bu farkla haksız bir kazanç elde edildiği yönünde intiba oluşturmuştur."

Satıcının "İmamoğlu dosyasında adı geçiyor" iddiası

Bir kamu görevlisinin teminat olmadan, kefil dahi göstermeden böyle bir taşınmazı, dört adet yüklü ödemeli senetle satın alınmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu savunuldu: "Öte yandan ilgili ödemelerin hiç yapılmamış olması ilgili taşınmazın kanuna uygun gelirle elde edilmediğini göstermektedir."

Dilekçede, taşınmazın satıcılarından biri olan MESA firmasının, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dosyanın iddianamesinde üç kez etkin pişmanlıkta bulunan şüpheli ifadesinde geçmesine rağmen sanık veya müşteki olarak dosyada yer almadığı ifade edildi. Bu durumun "rüşvet suçu oluşturacak şekilde haksız mal edinme suçu işlendiğine dair şüpheyi kuvvetlendiren bir diğer olgu" olduğu savunuldu.

95 milyonluk konut sözleşmesi

CHP'nin suç duyurusu dilekçesinde, Akın Gürlek'in İstanbul'da 95 milyon 542 bin 500 TL tutarında taşınmaz satın alma girişimi de olduğu belirtildi. Gürlek'in Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş.'den İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir daireyi satın almak amacıyla satıcıyla satış vaadi sözleşmesi yapmak için 16 Haziran 2025 tarihinde ön protokol yaptığı savunuldu.

3628 sayılı Kanun'un 4. maddesinin haksız mal edinme suçunu düzenlediği belirtilen dilekçede, "İlgilinin sosyal yaşantısı ve yasal geliriyle uyumlu olmayan harcamalar da haksız mal edinme fiili kapsamındadır. Bir kamu görevlisinin astronomik miktarlarda taşınmaz daire satın alma işlemlerine girişmesi suçun maddi unsurlarını açıkça oluşturmaktadır" değerlendirmesi yer aldı.

Dilekçede, Gürlek'in tüm harcamalarına ve harcama girişimlerine ilişkin MASAK'tan ve yetkili bilirkişilerden rapor alınması istendi.

CHP, dilekçenin ekine Gürlek'in konut sözleşmelerinin noter onaylı örneklerini de delil olarak koydu.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, görevsizlik kararı vererek CHP'nin dilekçesini HSK'ya gönderdiği öğrenildi.

Kaynak: Deutsche Welle