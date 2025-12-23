BIST 11.314
DOLAR 42,83
EURO 50,72
ALTIN 6.175,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber

Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu.

Abone ol

Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arslan'ın (51) bulunması amacıyla 7'nci gününde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle Porsuk Çayı'nda arama çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama gerçekleştirdi.

Dalgıç ekibince Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı yüzeyinde bulundu. Arslan'ın cenazesi, sudan çıkartılarak otopsi için morga götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama
VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi
VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Zelenskiy, Ukrayna'nın dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti
Zelenskiy, Ukrayna'nın dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti
Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi projesi tanıtıldı
Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi projesi tanıtıldı
Yılmaz Tunç İmralı heyetiyle görüştü! İşte ilk açıklama
Yılmaz Tunç İmralı heyetiyle görüştü! İşte ilk açıklama