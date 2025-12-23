Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu.Abone ol
Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arslan'ın (51) bulunması amacıyla 7'nci gününde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle Porsuk Çayı'nda arama çalışması yapıldı.
Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama gerçekleştirdi.
Dalgıç ekibince Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı yüzeyinde bulundu. Arslan'ın cenazesi, sudan çıkartılarak otopsi için morga götürüldü.