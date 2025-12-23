BIST 11.322
"Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kart" uygulaması Çankırı'da başladı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Çankırı Belediyesi işbirliğiyle kullanıma sunulan Türkiye Kart ile ilgili Yeraltı Tuz Şehri'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının vizyonuyla başlattıkları Türkiye Kart projesine ilk katılan illerden biri olduğunu söyledi.

Toplu ulaşım kullananların gittikleri her ilde ayrı bir kart almamaları, her yıl değişen şirketlerle kartlarını değiştirmek zorunda kalmamaları, yurt dışına giden kart parasının ülkede kalmasını sağlamak gibi bir hayal kurduklarını belirten Gülten, "Teknolojik olarak zor bir işe kalkıştık. Dünyada örneği bulunmayan bir iş. Tüm şehirlerde geçen, öğrenciyseniz Çankırı'daki öğrenci tarifesini Çankırı'da, Ankara'daki öğrenci tarifesini Ankara'da, Artvin'deki öğrenci tarifesini Artvin'de uygulayabilen, indirimli, ücretsiz kullanan kartların da her yıl gittikleri her yerde kart almak zorunda kalmadıkları bir Türkiye hayal ettik." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de Türkiye Kart uygulamasına geçen ilk 4 il arasında yer aldıklarına dikkati çekti.

"Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti - Resim: 0

Şehir içi ulaşımda 27 otobüsle hizmet verdiklerini dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Yıllık 4 milyon 320 bin yolcu taşımakta, aylık ortalama 360 bin biniş gerçekleşmektedir. Bu rakamlar toplu ulaşımın şehrimiz için önemini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Kart ile amacımız, vatandaşımızın başta ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerine tek kart üzerinden pratik, hızlı ve güvenli şekilde erişmesini sağlamaktır. Aynı zamanda hemşehrilerimizin başka illere seyahat ettiklerinde farklı kartlar almak zorunda kalmalarını ortadan kaldırarak ülke genelinde ortak, kolay bir kullanım imkanı sunmaktır. Bu uygulama belediyemizin vatandaş odaklı dijital dönüşüm vizyonumuzun da önemli bir parçasıdır."

"Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti - Resim: 1

Konuşmaların ardından Esen ile Gülten arasında Türkiye Kart ile ilgili protokol imzalandı.

Gülten, daha sonra Esen ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a "Türkiye Kart"larını takdim etti.

Programa PTT AŞ Genel Müdür Yardımcıları Fatih Tezcan ve Emrah Yoğurtçu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bozkurt ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

