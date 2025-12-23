BIST 11.322
DOLAR 42,83
EURO 50,74
ALTIN 6.184,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Görenler hemen ekipleri aradı! Kütahya'da feci olay

Görenler hemen ekipleri aradı! Kütahya'da feci olay

Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

12 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, yaşamını yitiren kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Samet Erkul olduğunu belirledi.

Binanın 10'uncu katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen Erkul'un, cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 'Musaba' tepkisi: Terbiyesizlik!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 'Musaba' tepkisi: Terbiyesizlik!
Alman ordusunun Noel eğlencesi istifayla sonuçlandı
Alman ordusunun Noel eğlencesi istifayla sonuçlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?
Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var