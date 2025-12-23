BIST 11.354
Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından “Call of Duty”nin yaratıcısı Vince Zampella, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Video oyun devi “Call of Duty”nin yaratıcısı Vince Zampella, bir trafik kazasında 55 yaşında hayatını kaybetti. Oyun stüdyosu Electronic Arts, haberi doğruladı.

Oyun geliştiricisi, kazaya Los Angeles'ın kuzeyinde Ferrari marka arabasıyla karıştı. Kaliforniya Polisi, kazada ölen iki kurbanın kimliklerini açıklamadan yaptığı açıklamada, “Bilinmeyen nedenlerle araç yoldan çıktı, beton bariyere çarptı ve tamamen alevler içinde kaldı.” dedi. Yetkililer, sürücü ve araçtan fırlayan yolcunun aldıkları yaralardan dolayı hayatını kaybettiğini ekledi.  

Görgü tanıkları, dağ yolunda alevler içinde kalan, hurda haline gelmiş kiraz kırmızısı Ferrari'nin videosunu paylaştı. Kazanın nedeni hala soruşturuluyor. 

Stüdyoları dünyanın en çok satan video oyunlarından bazılarını yarattı ve Zampella, birinci şahıs askeri nişancı tarzı oyunlarda bir yenilikçi olarak kabul edildi.

Bu yıl, “Battlefield 6” video oyunu serisi için yeni bir satış rekoru kırdığında Zampella, oyun sektöründe uzun ve başarılı kariyerine rağmen, “böyle anları asla hafife almıyoruz” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Bu kitlesel savaş oyunu, çeşitli versiyonlarıyla son yirmi yılda 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Ancak bu rakam bir ilk değil. "Call of Duty” aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip

