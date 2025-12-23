Otomobiller çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Abone ol
Kavak ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Aydın Özkanlı idaresindeki otomobil, kavşakta Ergin Baykan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürülerinin yanı sıra Aydın Özkanlı'nın kullandığı araçtaki kızı Nermin Naz Özkanlı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.