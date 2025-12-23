BIST 11.314
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi

15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Faruk B. (26), maktul Dinç'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Kadıköy'de bir pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de destek olmak için duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen R.Ö. "Ben sahilde yürüyüş yapıyordum. Işıklarda bir çarpma sesi duydum, kafamı çevirdiğimde birisinin uçtuğunu gördüm, hemen telefonumu çıkarıp 112'yi aradım. Aracın çok hızlı olduğunu çarptığı nokta ile savrulduğu nokta arasındaki mesafeden anladım. Çarpan araçtan biri indi mi bilmiyorum." dedi.

Olay günü piknik yaptıklarını anlatan diğer tanık Y.P. ise büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek kaza anını görmediklerini dile getirdi.

Maktulün annesi Özlem Dinç, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay yeri ile çevresinin fotoğraf ve video kayıtları alınarak trafik bilirkişisince kroki çizilmesi için yazı yazılmasına ve Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur raporu aldırılmasına karar verdi.

Hakim, olaya müdahale eden polis memurlarının tespit edilerek bir sonraki celse beyanlarının alınmasına hükmedip, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Ara karar sonrasında duruşma salonunun bulunduğu koridorda toplanan bir grup, "Kaza değil cinayet, Işıl için adalet" sloganları attı.

