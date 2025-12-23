BIST 11.314
DOLAR 42,83
EURO 50,72
ALTIN 6.175,66
HABER /  GÜNCEL

Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?

Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?

Doğu Anadolu’nun en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, Ankara’nın göbeğinde, tartıştığı oğlu Hadi Ertuş’u silahla vurdu. Ayaklarından yaralanan Ertuş’un hastanedeki tedavisi devam ederken, İskender Ertuş, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Abone ol

Ankara’nın Yeni Mahalle ilçesinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Doğu Anadolu bölgesinin en büyük aşiretlerinden Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, oğlu Hadi Ertuş’un evine gitti. Burada baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

OĞLUNA ATEŞ AÇTI!
Tartışma kısa sürede büyürken İskender Ertuş oğluna silahla ateş açtı. Komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ertuş, hastaneye kaldırıldı. Baba İskender Ertuş ise gözaltına alındı.

Ayaklarından yaralanan Ertuş’un hastanedeki tedavisi devam ederken, İskender Ertuş, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir? - Resim: 0

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?
İskender Ertuş, 1955 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. Babası Mahmut Ertuş’un 1979 yılında vefat etmesinin ardından 12 aşiret liderinin talebi üzerine Ertoşi Aşireti’nin liderliğine seçildi.

Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da varlık gösteren Eroşi Aşireti’nin lideri İskender Ertuş, bölgede koruculuk sistemini ilk kabul eden aşiretlerden biri olarak tanınıyor.

23 yılda beş farklı siyasi partide siyaset yapan İskender Ertuş, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez AK Parti’ye katılmıştı. Ertuş’a Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu farklı dönemlerde parti rozeti takmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama
VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi
VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu