BIST 11.322
DOLAR 42,83
EURO 50,74
ALTIN 6.184,91
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İş insanlarımızı sadece ekonomik kazanç peşinde koşan insanlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda bağlar kuran, insanların ve coğrafyaların hayatına dokunan ve değiştiren aktörler olarak algılıyoruz." dedi.

Abone ol

Bakü'de yapılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın üretim, yatırım ve girişimi merkeze alan yaklaşımıyla Türkiye'nin ekonomik vizyonuna önemli katkılar sağladığını söyledi.

Yılmaz, MÜSİAD'ın sadece bir iş dünyası organizasyonu değil, aynı zamanda bir düşünce kuruluşu olduğunu belirtti.

MÜSİAD'ın küresel düzeyde oluşturduğu ağın önemini vurgulayan Yılmaz, dün gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "İş insanlarımızı sadece ekonomik kazanç peşinde koşan insanlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda bağlar kuran, insanların ve coğrafyaların hayatına dokunan ve değiştiren aktörler olarak algılıyoruz. Azerbaycan'daki MÜSİAD'ın çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz ve her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Bolat da konuşmasında, MÜSİAD Azerbaycan'ın başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bolat, Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda yüksek ittifak ve entegrasyon halinde olduğunu belirterek, kamu yöneticileri olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştiren iş dünyasının önünü açmak için hiçbir çabadan kaçınmadıklarını vurguladı.

Karşılıklı yatırımların öneminde değinen Bolat, "Türkiye ve Azerbaycan, cumhurbaşkanlarının liderliğinde güç oluşturan bir birliktelik sergiliyor." dedi.

Yılmaz, TÜRKPA'yı ziyaret

Yılmaz, daha sonra Bakü'deki Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Yılmaz'a eşlik etti. Yılmaz, burada genel merkez bahçesine hatıra fidanı da dikti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansını (KOBİA) ziyaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı
"Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
"Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu: Bedava döner izdihamı yaşandı
Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu: Bedava döner izdihamı yaşandı
Asgari ücrette sürpriz toplantı! Kritik saat belli oldu, 2026 asgari ücreti belli oluyor
Asgari ücrette sürpriz toplantı! Kritik saat belli oldu, 2026 asgari ücreti belli oluyor
Ölü hacimden sağlanan su da bitti! Alım durduruldu
Ölü hacimden sağlanan su da bitti! Alım durduruldu
Fenerbahçe'de 'Skriniar' bilmecesi sona erdi
Fenerbahçe'de 'Skriniar' bilmecesi sona erdi
Osmanlı komutanlarından Necip Paşa'nın mezarı Gelibolu Yarımadası'nda bulundu
Osmanlı komutanlarından Necip Paşa'nın mezarı Gelibolu Yarımadası'nda bulundu
Görenler hemen ekipleri aradı! Kütahya'da feci olay
Görenler hemen ekipleri aradı! Kütahya'da feci olay
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 'Musaba' tepkisi: Terbiyesizlik!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 'Musaba' tepkisi: Terbiyesizlik!
Alman ordusunun Noel eğlencesi istifayla sonuçlandı
Alman ordusunun Noel eğlencesi istifayla sonuçlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu