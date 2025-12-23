Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İş insanlarımızı sadece ekonomik kazanç peşinde koşan insanlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda bağlar kuran, insanların ve coğrafyaların hayatına dokunan ve değiştiren aktörler olarak algılıyoruz." dedi.

Bakü'de yapılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın üretim, yatırım ve girişimi merkeze alan yaklaşımıyla Türkiye'nin ekonomik vizyonuna önemli katkılar sağladığını söyledi.

Yılmaz, MÜSİAD'ın sadece bir iş dünyası organizasyonu değil, aynı zamanda bir düşünce kuruluşu olduğunu belirtti.

MÜSİAD'ın küresel düzeyde oluşturduğu ağın önemini vurgulayan Yılmaz, dün gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "İş insanlarımızı sadece ekonomik kazanç peşinde koşan insanlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda bağlar kuran, insanların ve coğrafyaların hayatına dokunan ve değiştiren aktörler olarak algılıyoruz. Azerbaycan'daki MÜSİAD'ın çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz ve her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Bolat da konuşmasında, MÜSİAD Azerbaycan'ın başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bolat, Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda yüksek ittifak ve entegrasyon halinde olduğunu belirterek, kamu yöneticileri olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştiren iş dünyasının önünü açmak için hiçbir çabadan kaçınmadıklarını vurguladı.

Karşılıklı yatırımların öneminde değinen Bolat, "Türkiye ve Azerbaycan, cumhurbaşkanlarının liderliğinde güç oluşturan bir birliktelik sergiliyor." dedi.

Yılmaz, TÜRKPA'yı ziyaret

Yılmaz, daha sonra Bakü'deki Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Yılmaz'a eşlik etti. Yılmaz, burada genel merkez bahçesine hatıra fidanı da dikti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansını (KOBİA) ziyaret etti.