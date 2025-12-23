BIST 11.314
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile görüşmelerinde, Türkiye'nin ve milletin geleceği için büyük bir öneme sahip "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Adalet Bakanlığında bir araya geldiğini belirtti.

Tunç, şunları ifade etti:

"Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk.

Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi, gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz."

