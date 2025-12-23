10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı

10 Ekim 2015’te 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Gar Katliamı’na ilişkin davada bugün ara karar çıktı. Mahkeme, Gaziantep Emniyeti’nde görev yapan polislerin durumunun araştırılmasına karar verirken, davayı 20 Haziran tarihine erteledi.

Abone ol

10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamı’na ilişkin firari sanıklar yönünden sürdürülen davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği’nin 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararını iptal etmiş, böylece kamu görevlileri yönünden soruşturma yapılmasının önü açılmıştı.

Bugün görülen duruşmada ise ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Gaziantep Emniyeti’nde görevli polislerin durumuna ilişkin bilgi istenmesine hükmederken, davanın bir sonraki celsesinin 20 Haziran’da yapılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015’te Ankara Ulus’ta, Ankara Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen ve çok sayıda siyasi partinin de destek verdiği “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingi, iki canlı bombanın hedefi oldu. Saldırıda 103 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce yurttaş yaralandı.

IŞİD tarafından üstlenilen bu saldırı, yol açtığı can kaybı ve yarattığı yıkım nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçti.