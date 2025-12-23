Müge Anlı Emine itirafını aldı: Ercan 'Kızlardan birini kesiyorum' demiş Raziye çözüldü
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında beklenen Emine itirafı anne Raziye'den geldi. 1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın öldürülüp, tespih makinasında parçalandığı kesinleşti. Anne Raziye Tanrıkulu, günler sonra itirafta bulundu ve o gece Ercan Yılmaz’ın küçük kızını tespih makinasında kestiğini anlattı. Raziye Tanrıkulu kendini korumak için ceset parçalarının ne olduğuna ilişkin duruma ise açıklık getirmedi.
1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'a ne olduğu sorusuna günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yanıt aranıyordu. Zanlı olarak Ercan Yılmaz ve o dönem eşi olan anne Raziye Tanrıkulu vardı. Ercan Yılmaz öz kızlarının şahitliğini yalanlarken, düğümü çözecek bilgiler Raziye Tanrıkulu'nda bulunuyordu. Günlerce kızının öldürülmesinden haberi olmadığını söyleyen Raziye en sonunda çözüldü. Bugün canlı yayında Müge Anlı'ya Emine'nin öldüğü gece olanları anlattı.
Raziye Tanrıkulu 'korkuyorum' diyerek Müge Anlı'ya günlerce farklı hikayeler anlattı. Kızı Emine'nin kaybıyla ilgili olarak zanlı olan üvey babası Ercan Yılmaz'ın yaptığının yakın tanığıydı ama anlatmıyordu. Raziye en sonunda çözüldü ve o gece Ercan Yılmaz'ın kızını öldürdüğünü anlattı. Dediğine göre eve geldiğinde Emine'yi çoktan öldürmüştü. Tespih makinası çalışıyordu o sırada. Ercan'a ne yaptığını sorduğunda 'et kesiyorum' yanıtını almış.
KIZLARDAN BİRİNİ KESİYORUM
Raziye, 'eti nerden buldun' diye sorduğunda Ercan Yılmaz, 'kızlardan birini kesiyorum' yanıtını vermiş. Raziye bu durumu neden polise bildirmediği sorulduğunda Ercan'ın kendisini tehdit ettiğini ve 'parmak izlerini' her yere basarım sen öldürdün derim' dediğini öne sürdü.
KOMŞUDAN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENMİŞ
Anne Raziye, kızı Emine Yıldırımcan'ın ölümünü komşusundan öğrendiğini söyledi. Kendisinin de şiddet gördüğünü dile getiren Raziye, Ercan'ın 'kızlardan birini kesiyorum' dedikten sonra kendisinin elini ve ayağını bağlayıp dövdüğünü öne sürdü. Raziye tespih makinasının çalışma sesini duyduğunu ancak 'Emine'yi kestiği ana' tanık olmadığını 'kapı kapılıydı' diyerek izah etti.