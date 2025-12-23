Müge Anlı Emine itirafını aldı: Ercan 'Kızlardan birini kesiyorum' demiş Raziye çözüldü

Raziye Tanrıkulu 'korkuyorum' diyerek Müge Anlı'ya günlerce farklı hikayeler anlattı. Kızı Emine'nin kaybıyla ilgili olarak zanlı olan üvey babası Ercan Yılmaz'ın yaptığının yakın tanığıydı ama anlatmıyordu. Raziye en sonunda çözüldü ve o gece Ercan Yılmaz'ın kızını öldürdüğünü anlattı. Dediğine göre eve geldiğinde Emine'yi çoktan öldürmüştü. Tespih makinası çalışıyordu o sırada. Ercan'a ne yaptığını sorduğunda 'et kesiyorum' yanıtını almış.