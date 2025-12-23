BIST 11.314
DOLAR 42,83
EURO 50,72
ALTIN 6.175,66
HABER /  EKONOMİ

VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi

VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi

VakıfBank, tarihindeki ilk fonlama işlemini gerçekleştirerek, Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AIIB) 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kredi temin etti.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla yürütülen işbirliklerini çeşitlendirmeyi sürdüren VakıfBank, uluslararası piyasalardan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak teminine devam ediyor.

Banka, daha önce çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla imzalanan 1,5 milyar avro tutarındaki işlemin Dünya Bankası İcra Kurulunda onaylanmasının ardından, bu kez de AIIB ile ilk işbirliğini hayata geçirdi.

Bankanın AIIB ile imzaladığı kredi anlaşması kapsamında temin edilen 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kaynağın, depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden inşası ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyaçlarında kullanılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu fonlamanın Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Uluslararası fonların ülkeye kazandırılması için bütün enstrümanları etkin şekilde kullandıklarını vurgulayan Üstünsalih, "VakıfBank ile AIIB arasında gerçekleştirilen bu ilk fonlama işlemi, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla işbirliklerimizi coğrafi olarak çeşitlendirdiğimiz ve derinleştirdiğimiz önemli bir adım niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl itibarıyla yurt dışı fonlama stratejilerinde çok uluslu kalkınma bankalarıyla ilişkileri derinleştirmeyi önceliklendirdiklerini aktaran Üstünsalih, mayısta Çin Kalkınma Bankası ile 4 milyar yuan tutarında kredi anlaşması imzaladıklarını, ardından Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından 10 yıl vadeli 1,5 milyar avroluk kredinin onaylandığını hatırlattı.

AIIB'den sağlanan 300 milyon dolarlık yeni fonlamayla çok uluslu kalkınma kuruluşlarından temin edilen toplam kaynağın yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını kaydeden Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AIIB'den sağladığımız söz konusu fonlama ile bir yandan depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden inşasına katkı sağlayacak projeleri, diğer yandan da KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi gibi iklim dostu yatırımlarını desteklemeyi hedefliyoruz. Yurt dışından sağladığımız uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynakları reel sektöre yönlendirirken, ilave döviz geliri üretme potansiyeli sunan verimlilik odaklı yatırım kredilerine öncelik vererek, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Zelenskiy, Ukrayna'nın dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti
Zelenskiy, Ukrayna'nın dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti
Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi projesi tanıtıldı
Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi projesi tanıtıldı
Yılmaz Tunç İmralı heyetiyle görüştü! İşte ilk açıklama
Yılmaz Tunç İmralı heyetiyle görüştü! İşte ilk açıklama
Savcılık ifadesinde her şeyi ifşa etti! Yalı partilerine bakın kim gidiyormuş
Savcılık ifadesinde her şeyi ifşa etti! Yalı partilerine bakın kim gidiyormuş
Otomobiller çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Otomobiller çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Şırnaklı kadının başarı hikayesi! Arıcılık sayesinde hem kendini kalkındırdı hem de 5 çocuğunu üniversitede okuttu
Şırnaklı kadının başarı hikayesi! Arıcılık sayesinde hem kendini kalkındırdı hem de 5 çocuğunu üniversitede okuttu
Büyükçekmece'deki motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Büyükçekmece'deki motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Erzurum'da devrilen araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Erzurum'da devrilen araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı ile görüştü
Köprü ve otoyollara zam! Son dakika haberini bakan duyurdu işte zam oranı
Köprü ve otoyollara zam! Son dakika haberini bakan duyurdu işte zam oranı