Kütüphane'nin sahibi Umut Evirgen gözaltında eşi kimdir? Bu gizli mekanda meğer...
İSTANBUL’da ünlü isimler ve medya mensuplarını kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı. Oyuncu Alina Boz'un eşi olan Umut Evirgen, Kütüphane isimli mekanın sahibi. Kütüphane isimli bu mekan ünlülerin ifadelerinde geçiyordu. Tabelası bile olmayan Kütüphane isimli mekana sadece referansı olanlar alınıyordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında, oyuncu Alina Boz'un eşi, ünlü işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı. İstanbul'da birçok popüler mekânın işletmecisi olarak tanınan Umut Evirgen, soruşturmada ismi sıklıkla geçen Kütüphane'nin sahibi olarak da biliniyor. Kütüphane isimli yer ünlülerin referansla girdiği gizli bir eğlence mekanı. Umut Evirgen'e yöneltilen suçlamanın "uyuşturucu için yer temin etmek" olduğu öğrenildi. Umut Evirgen'in gözaltına alındığı yer de ilginç oldu.
Kütüphane isimli mekanın sahibi olduğu söylenen Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Palamut Zamanı adlı oyunun dün akşamki temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gözaltına alındı. Yukardaki fotoğraf Umut Evirgen gözaltına alınmadan hemen öncesinde çekildi.
GİZLİ MEKANI KÜTÜPHANE'YE OPERASYON
Umut Evirgen'in gözaltının yapıldığı gece ünlülerin gizli eğlence mekanı olarak bilinen Kütüphane isimli mekanına da operasyon yapıldı. “Mahremiyet” vaadiyle tanınan “Kütüphane” adlı işletmenin müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı. Umut Evirgen gibi işletme müdürü de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı iddiasıyla gözaltında.
UMUT EVİRGEN'İN SABIKASI
Gözaltına alınan Umut Evirgen'in sabıkası da var. Umut Evirgen, 12 Ağustos 2019’da sahibi olduğu "Gizli Kalsın" isimli eğlence mekânında iş insanı Ali Akın ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evirgen’in, korumalarının yardımıyla Akın’ı darbettiği ve burnunu kırdığı iddia edildi. Olay sonrası Umut Evirgen’le birlikte üç çalışan hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, Umut Evirgen ve işletme müdürü Ali Yaşar Koz’u “kemik kırılmasına yol açacak şekilde kasten yaralama” suçundan 10 ay hapse mahkûm etti. Çalışanlar Hasan Güneş ve Ferdi Bülbül’e de aynı ceza verildi.