Kütüphane'nin sahibi Umut Evirgen gözaltında eşi kimdir? Bu gizli mekanda meğer...

UMUT EVİRGEN'İN SABIKASI

Gözaltına alınan Umut Evirgen'in sabıkası da var. Umut Evirgen, 12 Ağustos 2019’da sahibi olduğu "Gizli Kalsın" isimli eğlence mekânında iş insanı Ali Akın ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evirgen’in, korumalarının yardımıyla Akın’ı darbettiği ve burnunu kırdığı iddia edildi. Olay sonrası Umut Evirgen’le birlikte üç çalışan hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, Umut Evirgen ve işletme müdürü Ali Yaşar Koz’u “kemik kırılmasına yol açacak şekilde kasten yaralama” suçundan 10 ay hapse mahkûm etti. Çalışanlar Hasan Güneş ve Ferdi Bülbül’e de aynı ceza verildi.