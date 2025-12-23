12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Yaptığı paylaşım dikkat çekti

Mersin'de okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurararak ağır yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı. Öğrencinin olaydan 1 gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara, yoğun bakıma alındı.

Öğrenci ve babası tutuklandı

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan öğrenci M.K. ve babası Y.K. adliyeye götürüldü. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, M.K. ve Y.K'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmalarına hükmetti.

Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.

Öğrencinin olaydan 1 gün önceki paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan, M.K.'nın olaydan 1 gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.

Müdür 1 hafta önce uyarmış

Bu arada okul müdürü Ender Kara'nın (39) kendisini vuran öğrenciyi geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelmemesi için uyardı öğrenildi.