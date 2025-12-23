BIST 11.354
DOLAR 42,83
EURO 50,66
ALTIN 6.177,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Yaptığı paylaşım dikkat çekti

Mersin'de okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurararak ağır yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı. Öğrencinin olaydan 1 gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Abone ol

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara, yoğun bakıma alındı.

Öğrenci ve babası tutuklandı

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan öğrenci M.K. ve babası Y.K. adliyeye götürüldü. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, M.K. ve Y.K'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmalarına hükmetti.

Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.

Öğrencinin olaydan 1 gün önceki paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan, M.K.'nın olaydan 1 gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Yaptığı paylaşım dikkat çekti - Resim: 0

Müdür 1 hafta önce uyarmış

Bu arada okul müdürü Ender Kara'nın (39) kendisini vuran öğrenciyi geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelmemesi için uyardı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
Mitsubishi Heavy klimada kış aylarına özel kampanya
Mitsubishi Heavy klimada kış aylarına özel kampanya
Yağışlar işe yaradı diye seviniyorduk! Prof. Kadıoğlu son durumu açıkladı
Yağışlar işe yaradı diye seviniyorduk! Prof. Kadıoğlu son durumu açıkladı
İzmir'de peruk takıp boşanma aşamasındaki eşini darbetti ChatGPT yuvamızı yıktı
İzmir'de peruk takıp boşanma aşamasındaki eşini darbetti ChatGPT yuvamızı yıktı
Çakarlı araç düzenlemesi AYM'den onay aldı! Karar Resmi Gazete'de...
Çakarlı araç düzenlemesi AYM'den onay aldı! Karar Resmi Gazete'de...
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: İki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: İki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı
400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı
Trafikte ezber bozan düzenleme: Sürücüleri isyan ettiren adaletsizlik 1 Ocak'ta ortadan kalkıyor
Trafikte ezber bozan düzenleme: Sürücüleri isyan ettiren adaletsizlik 1 Ocak'ta ortadan kalkıyor
Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor
Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak
Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü
Bu çiçeğin 35 gramını yurt dışına kaçırmak istedi! 557 bin liradan fazla ceza yedi
Bu çiçeğin 35 gramını yurt dışına kaçırmak istedi! 557 bin liradan fazla ceza yedi