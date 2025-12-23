Çakarlı araç düzenlemesi AYM'den onay aldı! Karar Resmi Gazete'de...

Anayasa Mahkemesi, yetkisiz çakar kullanımına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, cezai yaptırımların yalnızca kural ihlalini gerçekleştiren sürücülere uygulanabileceğini, ihlalden bilgisi olmayan araç sahiplerinin ise doğrudan sorumlu tutulmayacağını hükme bağladı.

Anayasa Mahkemesi, araçlarda yetkisiz çakar kullanımına yönelik uygulanan idari para cezaları konusunda dikkat çeken bir karar aldı. Mahkeme, yaptırımın yalnızca kural ihlalini yapan sürücülere yöneltilebileceğini, söz konusu ihlalden bilgisi bulunmayan araç sahiplerinin ise kendiliğinden cezalandırılamayacağını belirtti.

Karar, Tokat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin başvurusu üzerine Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan; plaka, ışık, renk, sembol, şekil ve yazı gibi zorunlu işaretler ile yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının kullanımına ilişkin düzenlemelerin incelenmesiyle alındı. Başvuruda, suçun şahsiliği ilkesine aykırılık bulunduğu, araç sahibinin işlemediği bir fiil nedeniyle sorumlu tutulamayacağı ve cezanın yalnızca ihlali gerçekleştiren kişiye uygulanması gerektiği vurgulandı.

ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

Anayasa Mahkemesi, ceza verilebilmesi için hukuka aykırı fiilin kanunda açık şekilde tanımlanması ve ilgili kişi tarafından işlendiğinin ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti. Araç sahibi olmak ile ihlal arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı belirtilirken, mevcut düzenlemenin Anayasa'nın 2'nci ve 38'inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

KARAR EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Bu gerekçelerle söz konusu hüküm iptal edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, kamuoyunda "çakar" olarak bilinen yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarına ilişkin trafik cezalarında sorumluluğun kapsamını netleştirmesi açısından emsal niteliği taşıyor.