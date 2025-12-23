BIST 11.354
DOLAR 42,83
EURO 50,66
ALTIN 6.177,09
HABER /  GÜNCEL

Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor

Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor

Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Yılbaşından sonra Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle binlerce öğrenciye af yolu geliyor. İşte detaylar...

Abone ol

Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Üzerinde çalışılan taslak kanun teklifine göre; üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu gerekçesiyle okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme gelebilecek.

BİNDEN FAZLA TIP ÖĞRENCİSİNİN FAYDALANMASI BEKLENİYOR

Yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeden yaklaşık 1200 tıp öğrencisinin faydalanması öngörülüyor.

AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap ya da projeler aracılığıyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Kazandıkları akademik derece ve unvanlar geri alınacak.

PARA CEZASI VERİLECEK

Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da bu işe aracılık eden kişilere 5 bin ile 10 bin lira arasında adli para cezası verilecek.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİRİLECEK

Taslağa göre, Ziraat Bankası Eğitim Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip “Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması planlanıyor. Üniversite bünyesinde, Mühendislik Fakültesi, Finans Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Memleket Sandıkları Meslek Yüksekokulu bulunacak. Teknoloji transfer ofislerinin yapısı güçlendirilerek üniversite- sanayi işbirliği geliştirilecek.

Düzenlemede, Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifikaların sahte olarak düzenlenmesi, düzenlettirilmesi fiilleri, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalandırılması da yer alıyor. Buna göre belirli şartlar altında cezada indirim yapılmasına veya suçun cezasız kalmasına imkân tanınmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak
Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü
Bu çiçeğin 35 gramını yurt dışına kaçırmak istedi! 557 bin liradan fazla ceza yedi
Bu çiçeğin 35 gramını yurt dışına kaçırmak istedi! 557 bin liradan fazla ceza yedi
Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı
Meğer Şafak Sezer'in filminde oynamış! Ela Rümeysa bu rolle gündem oldu
Meğer Şafak Sezer'in filminde oynamış! Ela Rümeysa bu rolle gündem oldu
İstanbul'a yağmur yağdı trafik yine felç oldu
İstanbul'a yağmur yağdı trafik yine felç oldu
Tiryakisine sigarayı bıraktıcak yeni zam yolda! Tarih belli oldu
Tiryakisine sigarayı bıraktıcak yeni zam yolda! Tarih belli oldu
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 28 zanlı yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 28 zanlı yakalandı
EPDK'den milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! 2026 yılında değişiyor
EPDK'den milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! 2026 yılında değişiyor
Turkcell Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattı
Turkcell Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattı
Tutuklanan Murat Övüç: Tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi
Tutuklanan Murat Övüç: Tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi