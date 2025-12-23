Bu çiçeğin 35 gramını yurt dışına kaçırmak istedi! 557 bin liradan fazla ceza yedi
Artvin'de, endemik türler arasında yer alan yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmak isterken yakalanan kişiye 557 bin 212 lira idari para cezası uygulandı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ö.'nün (29) endemik bitki türü yayla çayı çiçeğini yasa dışı yollarla Gürcistan'a götüreceği yönündeki istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyü sınırında yakaladı.
Üzerinde 35,23 gram yayla çayı çiçeği ele geçirildi
Zanlının üzerinde yapılan aramada 35,23 gram yayla çayı çiçeği bitkisi ele geçirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 557 bin 212 lira idari para cezası kesilen B.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.