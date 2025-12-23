BIST 11.307
EPDK'den milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! 2026 yılında değişiyor

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2026'da 500 kilovatsaat olarak uygulanacak. Karar resmi Gazete'de yayımlandı. Serbest tüketici limiti 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

EPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da belirledi. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının, 2026 için yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verildi.

