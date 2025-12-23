BIST 11.296
Tutuklanan Murat Övüç: Tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Övüç avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla İsmail Saymaz'a mektup gönderdi.Mektupta Övüç, isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu açıkladı.

İsmail Saymaz, Halk TV'deki yazısında, tutuklanan Murat Övüç'ün avukatı aracılığı ile kendisine gönderdiği mektubu paylaştı. Mektubunda tutuklanmasının nedenini bilmediğini söyleyen Övüç şokta olduğunu belirtti. Övüç mektubunda şunları yazdı:

“Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti. Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi.

Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm.

Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım.

Bir an evvel çıkmak istiyorum.

Psikolojim çok iyi değil.”

