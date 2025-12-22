BIST 11.311
DOLAR 42,81
EURO 50,36
ALTIN 6.102,88
HABER /  MEDYA

Medyada uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında

Medyada uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında

İstanbul’da ünlü isimler ve medya mensuplarını kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu bağlamda, uzun yıllardır adliye muhabirliğiyle tanınan Emrullah Erdinç’in, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Erdinç’in işlemlerinin sağlık kontrolünün ardından sürdürüleceği kaydedildi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilk dalgası Aralık ayı başında kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde kullanımı” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçlamalarıyla 11 Aralık 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardından Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer iddialarla işlem yapıldı, ilk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen saç örneği raporları sonrası 17 Aralık 2025’te yeniden gözaltına alındı ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerileri oylamaya açıldı
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerileri oylamaya açıldı
AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu: Geleceğe yürüyeceğiz
AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu: Geleceğe yürüyeceğiz
Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı
Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı
Özgür Özel’den 2026 asgari ücret çıkışı
Özgür Özel’den 2026 asgari ücret çıkışı
Okan Buruk iddiası yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildi
Okan Buruk iddiası yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildi
Başakşehir’den Burak Yılmaz'ın döndüğü Gaziantep'e 5 gol
Başakşehir’den Burak Yılmaz'ın döndüğü Gaziantep'e 5 gol
Galip Ensarioğlu'ndan Hakan Fidan açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Galip Ensarioğlu'ndan Hakan Fidan açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Dünya devinden Luis Enrique'ye tarihte görülmemiş sözleşme!
Dünya devinden Luis Enrique'ye tarihte görülmemiş sözleşme!
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından eli boş döndü
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından eli boş döndü
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Jake Paul'un çenesini kırdığı maçtan kazancı belli oldu
Jake Paul'un çenesini kırdığı maçtan kazancı belli oldu