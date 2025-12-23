Şamil Tayyar'dan Ela Rümeysa Cebeci iddiası Başsavcılıktan açıklama

Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ileri sürdü. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cebeci'nin itirafçı olduğu iddialarını yalanladı.

Sunucu Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunun kapsamının genişleyebileceğine dikkat çeken Tayyar, her itirafın yeni gözaltı ve tutuklama kararlarını beraberinde getirebileceğini belirtti.

Tayyar, sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:

"Hani genişler mi, genişlemez mi? Nerede durur? Bunu bilmek mümkün değil ama hani biraz da perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler değil mi? Yani gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili inceleme soruşturma işte gözaltı ve tutuklama kararları doğurabiliyor. Mesela bu HaberTürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz ve konuştuğumuz sunucu var. Rümeysa Cebeci. Şimdi o itirafçı oldu."

Savcılıktan yalanlama

Tayyar'ın iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, Cebeci'nin itirafçı olduğu iddialarını yalanladı.