BIST 11.311
DOLAR 42,83
EURO 50,63
ALTIN 6.167,71
HABER /  GÜNCEL

Şamil Tayyar'dan Ela Rümeysa Cebeci iddiası Başsavcılıktan açıklama

Şamil Tayyar'dan Ela Rümeysa Cebeci iddiası Başsavcılıktan açıklama

Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ileri sürdü. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cebeci'nin itirafçı olduğu iddialarını yalanladı.

Abone ol

Sunucu Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunun kapsamının genişleyebileceğine dikkat çeken Tayyar, her itirafın yeni gözaltı ve tutuklama kararlarını beraberinde getirebileceğini belirtti.

Tayyar, sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:

"Hani genişler mi, genişlemez mi? Nerede durur? Bunu bilmek mümkün değil ama hani biraz da perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler değil mi? Yani gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili inceleme soruşturma işte gözaltı ve tutuklama kararları doğurabiliyor. Mesela bu HaberTürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz ve konuştuğumuz sunucu var. Rümeysa Cebeci. Şimdi o itirafçı oldu."

Savcılıktan yalanlama

Tayyar'ın iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, Cebeci'nin itirafçı olduğu iddialarını yalanladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük'ten Murat Ongun'a: Bir davada ben açacağım sana
Cem Küçük'ten Murat Ongun'a: Bir davada ben açacağım sana
Nene ve El Billal Toure'nin oynadığı maçta Mali beraere kaldı
Nene ve El Billal Toure'nin oynadığı maçta Mali beraere kaldı
Trump'tan Maduro'ya tehdit: Eğer sert oynarsa...
Trump'tan Maduro'ya tehdit: Eğer sert oynarsa...
Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü
Rusya Venezuela'ya tam destek mesajı verdi! Askeri operasyon tehlikesi...
Rusya Venezuela'ya tam destek mesajı verdi! Askeri operasyon tehlikesi...
Mısır, Çin'den 400 milyon dolarlık İHA alacak
Mısır, Çin'den 400 milyon dolarlık İHA alacak
Napoli İtalya Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı
Napoli İtalya Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı
Fatih Tekke 'Kabul etmiyorum' diyerek isyan etti
Fatih Tekke 'Kabul etmiyorum' diyerek isyan etti
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, gözaltına alındı
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, gözaltına alındı
Bakan Kurum’dan deprem bölgesi için “Tohum” filmi paylaşımı
Bakan Kurum’dan deprem bölgesi için “Tohum” filmi paylaşımı
Artvin'de yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin lira ceza
Artvin'de yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin lira ceza