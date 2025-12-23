Nene ve El Billal Toure'nin oynadığı maçta Mali beraere kaldı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) ikinci gününde 3 maç oynandı.

A Grubu mücadelesinde Mali ile Zambiya 1-1 berabere kaldı. Mali'nin golünü 61. dakikada Lassine Sinayoko, Zambiya'nın golünü ise 90+2. dakikada Patson Daka attı.

Mali forması giyen Beşiktaşlı El Bilal Toure ile Fenerbahçeli Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, iki futbolcu da 76. dakikada oyundan alındı. El Bilal Toure, 42. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

B Grubu'nda oynanan maçta Güney Afrika, Angola'yı 21. dakikada Oswin Reagan Appollis ve 79. dakikada Lyle Foster'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Angola'nın golünü 35. dakikada Kocaelisporlu Show kaydetti.

Gruptaki günün son karşılaşmasında ise Mısır, son dakikalarda bulduğu golle Zimbabve'yi 2-1 yendi. Mısır'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Omar Marmoush ve 90+1. dakikada Muhammed Salah atarken, Zimbabve'nin tek golü 20. dakikada Prince Dube'den geldi.

Turnuvada bugün C Grubu'nda Nijerya-Tanzanya ve Tunus-Uganda, D Grubu'nda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Benin ve Senegal-Botsvana maçları oynanacak.

Muhabir:Yunus Kaymaz