Gün de belli saati de lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun iç bölgelerinde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış hakim olacak. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde kar görülecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 derece birden artacak.