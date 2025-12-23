Gün de belli saati de lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin iç kesimlerinde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağılar görülecek. Kar yağışları çarşamba gününe kadar devam edecek, 2 günlük aranın ardından bir anda bastıracak. Hafta sonu kar yağışı birçok kentte etkisini göstermeye başlayacak. İşte 23 Aralık 2025 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun iç bölgelerinde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış hakim olacak. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde kar görülecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 derece birden artacak.
HAFTA SONU KUVVETLİ KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük rapora göre, bugün Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kastamonu'da kar yağışı görülecek.
24 Aralık Çarşamba gününde Kayseri, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Ardahan'da kar başlayacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari'de hem sıcaklıklar eksileri görecek hem de kuvvetli kar hakim olacak.
23 ARALIK HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu