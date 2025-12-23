BIST 11.307
DOLAR 42,82
EURO 50,61
ALTIN 6.169,52
HABER /  GÜNCEL

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! 22 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şile Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! 22 şüpheli gözaltına alındı

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

22 şüpheli eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık düğmeye bastı! Bu kırtasiye ürünleri heryerden toplatılıyor
Bakanlık düğmeye bastı! Bu kırtasiye ürünleri heryerden toplatılıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'yi hedef aldı! "Aklınızdan bile geçirmeyin"
İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'yi hedef aldı! "Aklınızdan bile geçirmeyin"
Asensio ile ilgili son durum Fenerbahçelileri kaygılandırdı
Asensio ile ilgili son durum Fenerbahçelileri kaygılandırdı
Sadettin Saran istifa edecek mi? Yakın çevresi açıkladı
Sadettin Saran istifa edecek mi? Yakın çevresi açıkladı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı
Dava sonuçlandı! Otomobil devi araçlarını geri alıyor
Dava sonuçlandı! Otomobil devi araçlarını geri alıyor
Ucuz diye aldığınız içki son kadehiniz olabilir! Yılbaşı masanız cenaze evine dönmesin
Ucuz diye aldığınız içki son kadehiniz olabilir! Yılbaşı masanız cenaze evine dönmesin
Şamil Tayyar'dan Ela Rümeysa Cebeci iddiası Başsavcılıktan açıklama
Şamil Tayyar'dan Ela Rümeysa Cebeci iddiası Başsavcılıktan açıklama
Cem Küçük'ten Murat Ongun'a: Bir davada ben açacağım sana
Cem Küçük'ten Murat Ongun'a: Bir davada ben açacağım sana
Nene ve El Billal Toure'nin oynadığı maçta Mali beraere kaldı
Nene ve El Billal Toure'nin oynadığı maçta Mali beraere kaldı
Trump'tan Maduro'ya tehdit: Eğer sert oynarsa...
Trump'tan Maduro'ya tehdit: Eğer sert oynarsa...