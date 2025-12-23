BIST 11.311
DOLAR 42,83
EURO 50,63
ALTIN 6.167,71
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde silahla vurulan eski karı koca hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, ilçedeki yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile eski eşi Duygu Karabaş'ı silahla vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Venezuela'ya tam destek mesajı verdi! Askeri operasyon tehlikesi...
Rusya Venezuela'ya tam destek mesajı verdi! Askeri operasyon tehlikesi...
Mısır, Çin'den 400 milyon dolarlık İHA alacak
Mısır, Çin'den 400 milyon dolarlık İHA alacak
Napoli İtalya Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı
Napoli İtalya Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı
Fatih Tekke 'Kabul etmiyorum' diyerek isyan etti
Fatih Tekke 'Kabul etmiyorum' diyerek isyan etti
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, gözaltına alındı
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, gözaltına alındı
Bakan Kurum’dan deprem bölgesi için “Tohum” filmi paylaşımı
Bakan Kurum’dan deprem bölgesi için “Tohum” filmi paylaşımı
Artvin'de yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin lira ceza
Artvin'de yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin lira ceza
Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Medyada uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında
Medyada uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerileri oylamaya açıldı
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerileri oylamaya açıldı
AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu: Geleceğe yürüyeceğiz
AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu: Geleceğe yürüyeceğiz