Mısır, Çin'den 400 milyon dolarlık İHA alacak

Mısır, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Çin ile yaklaşık 400 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak 10 adet WJ-700 insansız hava aracını tedarik etmeye hazırlanıyor.

Mısır, hava kuvvetlerini güçlendirmek adına Çin ile 400 milyon dolarlık önemli bir anlaşmaya imza attı. 10 adet WJ-700 İHA'sını kapsayan sözleşme ile Mısır, Cezayir'in ardından bu sistemi kullanan ikinci ülke olacak.

Anlaşmanın tam olarak hayata geçirilmesi halinde Mısır, Cezayir’in ardından WJ-700’ü envanterine alan ikinci ülke olacak. Bu gelişme, Çin’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki insansız hava aracı ihracatındaki genişlemenin son örneklerinden biri olarak kayda geçti.

SÖZLEŞMENİN MALİYETİ 400 MİLYON DOLAR

Savunma yayınlarında yer alan bilgilere göre sözleşmenin toplam değerinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Mısır’ın 10 adet WJ-700 insansız hava aracını tedarik edeceği açıklandı.

WJ-700 ÖNCEKİ ÇİN'İN İHA SERİSİNDEN DAHA ÜSTÜN

Arapça kaynaklarda “El-Sakr” olarak da anılan WJ-700’ün, Çin’in önceki Wing Loong serisi insansız hava araçlarından farklı bir platform olduğu aktarıldı. Sistemin, önceki tasarımlara kıyasla daha yüksek hız, daha yüksek irtifa ve daha geniş taarruz seçenekleri sunduğu bilgisi paylaşıldı.

SAATTE 700 KİLOMETRE HIZ

WJ-700’ün turbojet motorla çalışan bir jet tahrik sistemine sahip olduğu belirtildi. Bu sayede platformun saatte 700 kilometreye varan hızlara ulaşabildiği ifade edildi. Bu hızın, hâlihazırda hizmette bulunan birçok orta irtifa, uzun havada kalış süreli insansız hava aracının seyir hızının üzerinde olduğu kaydedildi.

İRTİFA VE HAYATTA KALABİLİRLİK

İnsansız hava aracının yüksek irtifada görev yapacak şekilde tasarlandığı ve azami 15.000 metre (yaklaşık 50.000 feet) irtifaya ulaşabildiği bildirildi. Bu irtifa seviyesinin, platformu kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin angajman zarfının dışına çıkarabildiği aktarıldı.

20 SAATE KADAR HAVADA KALABİLİYOR

Paylaşılan bilgilere göre WJ-700, 800 kilograma kadar silah yükü taşıyabiliyor ve 20 saate kadar havada kalabiliyor. Bu özelliklerin, platformun uzun menzilli taarruz görevlerinin yanı sıra uzun süreli devriye görevlerinde kullanılmasına imkân sağladığı ifade edildi.

SİLAH VE GÖREV SEÇENEKLERİ

Edinilen bilgilere göre WJ-700’ün silah seçenekleri arasında, düşman hava savunmasının bastırılmasına yönelik CM-102 füzeleri ile C-705KD gemisavar füzeleri yer alıyor. Bu mühimmatlar sayesinde platformun kara konuşlu hava savunma unsurlarına ve deniz hedeflerine karşı taarruz görevleri icra edebileceği bildirildi.

Söz konusu anlaşmayla birlikte WJ-700’ün, Mısır envanterine jet motorlu ve daha yüksek irtifada görev yapabilen bir platform kazandıracağı, mevcut orta irtifa sınıfı insansız hava araçlarını tamamlayıcı bir rol üstleneceği ifade edildi.