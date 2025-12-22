İsrail ordusu Suriye’nin Dera kırsalında kontrol noktası kurdu

İsrail askerleri, Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ilinin batı kırsalına girerek Abidin ile Maarriye köyleri arasında askeri bir kontrol noktası oluşturdu. Yerel yetkililer, kontrol noktasının sivil hareketliliği kısıtladığını ve bölgede endişeye yol açtığını belirtirken, İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik Batı Dera kırsalında Abidin ve Maarriye köylerinin kesiştiği bölgeye girdi. Birlik, bölgede askeri kontrol noktası kurarak köyler arasındaki geçişleri denetim altına aldı. Kontrol noktasının özellikle sivil araç ve yayaların hareketini kısıtladığı ifade edildi.

Abidin ve Maarriye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, yaşanan gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde bölgeye konuşlandığını belirterek şunları söyledi:

“Sabah saatlerinde iki köyün kesiştiği noktada İsrail işgalci güçleri konuşlanarak bir kontrol noktası kurdu. Bu durum trafiği olumsuz etkilerken, bölge halkı arasında da endişeye yol açtı.”

Mahmud, kontrol noktasının günlük yaşamı aksattığını ve siviller üzerinde baskı yarattığını dile getirdi.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA YOK

İsrail makamları, Dera kırsalında kurulan kontrol noktasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik, son günlerde Suriye’nin güneyinde artan İsrail devriyelerinin devamı olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan İsrail askeri birliklerinin, bir gün önce Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin kuzey ve güney kırsalında bulunan birçok köye girdiği bildirildi. Bu devriyelerin bazı bölgelerde havaya ateş açtığı ve farklı noktalarda geçici kontrol noktaları kurduğu kaydedildi.