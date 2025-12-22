BIST 11.311
Jake Paul'un çenesini kırdığı maçtan kazancı belli oldu

Anthony Joshua ile maça çıkan eski internet fenomeni Jake Paul'un maçtan kazandığı toplam miktarın 92 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Eski internet ünlüsü Jake Paul, kariyer değişikliğine gidip boks yapmaya başladığından beri kendisine yeni bir ün daha edindi. 

Daha önce emekli boks efsanesi Mike Tyson ile ringe çıkmasıyla gündeme gelmiş olan Paul, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde eski ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile karşı karşıya geldi. 

Joshua tarafından çenesi kırılan Paul'un, maçtan kazandığı paranın miktarı öğrenildi. 

MAÇ BOYUNCA SANİYEDE 4 MİLYON LİRA KAZANDI

Maçtan 92 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar lira ile ayrılan Jake Paul'un, toplamda 989 saniye süren maçta, ringde kaldığı her saniyede 93 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon lira kazanmış olması dikkat çekti. 

ÇENESİ KIRILDI

Tecrübeli sporcu Joshua'nın indirdiği ağır darbeler sonucu çenesi kırılan Paul, 6. raundda nakavt oldu. 

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Paul, ilk olarak ringde yediği ağır dayakla ilgi toplamış olsa da, kariyerindeki en büyük kazançlardan birini elde etmesiyle sosyal medyada dedikodulara konu oldu. 

