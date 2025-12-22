Şoför itirafçı oldu! İşte Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartılırken şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmıştı. Şoför Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı. Akçay ifadesinde Garipoğlu'nun düzenlediği partilerde uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü ve partilere katılan ünlülerin isimlerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, geçtiğimiz günlerde oyuncu Saadet Ezgi Eyyüboğlu ile birlikte gözaltına alındığı duyurulmuştu. TGRT Haber'in haberine göre; Akçay, 'etkin pişmanlıktan' yararlandı. Akçay'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Akçay, yalıdaki uyuşturucu partilerine çok sayıda ünlünün katıldığını iddia etti.

Akçay, etkin pişmanlıkta bulunduğunu şu sözlerle anlattı:

"Ben suçtan dolayı göz altına alınınca yanından çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım. Benim Kasım Garipoğlu ile herhangi bir husumetim yoktur. Bu zamana kadar aramda herhangi bir tartışma dahi geçmemiştir."

UYUŞTURUCULARI GETİREN İSİMLER

Akçay, aşağıda verdiği isimlerin uyuşturucu satıcısı olduğunu öne sürdü:

"Kasım Garipoğlu yukarıda adresini verdiğim yalıda yaptığı partilerde Cio isimli şahıs, Ege Mutaf ve Hüseyin olarak bildiğim ve Şaço lakaplı şahıslar söz konusu partilere kokain maddesi getirirler bu kişiler uyuşturucu madde tedarikçisidirler. Bu şahısların kokain ve ketamin isminde uyuşturucu madde getirdiklerini biliyorum."

Tek tek isim verdi! Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli...

Yapıldığı iddia edilen uyuşturucu partilerine de Akçay, ünlü isimlerin yer aldığını söyledi. Akçay'ın iddiaları şöyle:

-"Yapılan partilere yukarıda saydığım Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu.

- Bunun haricinde Kasım Garipoğlu’na ait yatta da partiler verilirdi. Buraya eskort kadınlar çağrılmazdı zira cinsel birliktelik yaşanacak bir alan yoktu. Ancak yukarıda saydığım üç kişi yine yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yaparlardı.

-Kasım Bey yukarıda saydığım üç kişiyle oldukça samimiydi. Bunun haricinde yapılan partilerde genellikle ünlülerin organize ettiği partilere çağrılırlar ve hep aynı ekiple çalışan barmen-garson ekibi olayın tamamına şahittir. Hatta bu ekip Bodrum’da İstanbul’daki teknede yapılan partilere de çağrılırlardı.

Yıllardır aynı ekiple çalışıldığı için Kasım Beyle aralarından güven ilişkisi vardı. Barmen ekibinden tanıdıklarım Atilla Aydın (Barmen Atilla), soy ismini hatırlamadığım Ozan (Ozan Barmen) ve Esra’dır. Bu kişilerin telefon numarası cep telefonuma kayıtlıdır. Benim sormuş olduğunuz olaya ilişkin bildiklerim bundan ibarettir"