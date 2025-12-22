Gülşah Durbay'ın hayali ortaya çıktı

Kanserle mücadele sırasında yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın en büyük halinin çocuklar için kreşler açmak olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Durbay’ın babası Osman Durbay, kızının ardında somut bir vasiyetten çok, bir anlayış ve duruş bıraktığını söyledi. Durbay, kızının en büyük idealinin kamu kaynaklarının halk için kullanılması olduğunu ifade etti.

"AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

Kızının işine olan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini dile getiren Osman Durbay, bu nedenle görevinden bir an olsun ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

"İşini çok sevdiği için görevinden hiç kopmadı." diye konuşan Durbay, "Vatandaşlar için her şeyi yapmaya hazırdı. Ailesi olarak onun bu tercihini normal karşıladık. Bu süreçte halkın bize gösterdiği teveccüh, edilen dualar ve iletilen başsağlığı dilekleri için başta Manisalılar olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"KEMOTERAPİ ALIRKEN BİLE BELEDİYEYE GİTTİ"

Kızının hastalığı boyunca hep iyi olacağına inandığını, bu nedenle işinden uzak kalmayı hiç düşünmediğini, kemoterapi aldığı dönemlerde dahi görevine devam ettiğini söyleyen Fatma Durbay, şöyle devam etti:

"Hep iyi olacağını düşünüyordu. Kemoterapi sonrası hastanede kalması gerektiğinde bile önce eve gelip, ertesi gün belediyeye gidiyordu. Hatta işini o kadar çok seviyordu ki kemoterapi pompasıyla belediyeye gidiyor, serum takılıyken misafirlerini odasında ağırlıyordu."

EN BÜYÜK HAYALİ

Gülşah Durbay'ın kadınlara ve çocuklara özel bir hassasiyeti olduğunu vurgulayan Fatma Durbay, kızının en büyük hayalinin çocuklar için kreşler açmak olduğunu dile getirdi.

"Hem anneler sosyalleşsin hem çocuklar güvenli bir ortamda olsun istiyordu. 10 Kasım'da yaptığı konuşmada 'Cumhuriyet demek, Manisa'nın mahallesinden, köyünden çıkıp belediye başkanı olmak, ilk kadın belediye başkanı olmak' demişti." diye konuşan Fatma Durbay, "O gün çok halsiz olduğunu söyleyip konuşmasını sonlandırmıştı." ifadelerini kullandı.