MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan ve intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakaladı. Terörist Gören, Türkiye'ye getirildi.

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i, Afganistan- Pakistan bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'TEN DEAŞ'A AĞIR DARBE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe indirdi. MİT, Türkiye'den binlerce kilometre ötede operasyon düzenledi.

İNTİHAR EYLEMCİSİ YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in operasyonuyla DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan Mehmet Gören Afganistan-Pakistan sınırında yakalandı. Gören'in örgüt adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirildiği öğrenildi.

