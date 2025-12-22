BIST 11.324
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu. Sezonun ikinci yarısı, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak. Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. hafta

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

19. hafta

23 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

24 Ocak 2026 Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)

