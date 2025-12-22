Albaraka Türk ve ITFC'den 20 milyon avroluk finansman anlaşması

Albaraka Türk, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu (ITFC) ile 20 milyon avroluk murabaha anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu üyesi ITFC ile imzaladığı anlaşma aracılığıyla Türkiye'de özel sektörün gelişimini, KOBİ'lerin büyümesini ve sürdürülebilir ticaretin ilerletilmesini amaçlıyor.

Söz konusu 20 milyon avroluk anlaşma, Türkiye'deki özel sektör müşterileri ve özellikle KOBİ'ler için katılım bankacılığına uygun ticaret finansmanı çözümlerine erişimi genişleterek, temel mal ve emtiaların ithalat ihtiyaçlarını ve ihracat öncesi işlemlerini desteklemeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ITFC Ticari Finansman Genel Müdürü Abdihamid Abu, Albaraka Türk ile stratejik bir ortaklık sağladıklarını belirtti.

Abu, "Bu ortaklık, Türkiye'nin KOBİ'lerin gelişimi ve ihracatın büyümesi konusundaki öncelikleri ile ITFC'nin katılım bankacılığı ekosistemine uygun ticaret finansmanını genişletme ve işletmelerin rekabet etmesini ve istihdam yaratmasını sağlama misyonuyla uyumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım da murabaha finansman anlaşmasıyla ITFC ile uzun süredir devam eden ortaklıklarını güçlendirmekten büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bu imkanın, katılım bankacılığına uygun ticaret finansmanı çözümlerine daha fazla erişim sağlayarak, özellikle KOBİ'ler olmak üzere müşterilere daha iyi hizmet vermelerini sağlayacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu imkan, tarafların önümüzdeki dönemde mutabık kalabileceği ilave finansman işlemlerine yönelik daha kapsamlı bir işbirliği sürecinin ilk adımını teşkil ediyor. Türkiye'nin özel sektörünü desteklemek ve ticareti geliştirmek, 'Öncü Bankacılık' misyonumuzun temelini oluşturmakta ve bu işbirliği, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor."